Суд приговорил срочника к семи годам заключения за поджог военкомата во Владивостоке

Военный суд во Владивостоке приговорил к семи годам тюрьмы призывника, который поджег военкомат в июне прошлого года. Мужчина действовал по заданию так называемых кураторов, обещавших ему вознаграждение за совершение преступления, сообщили в пресс-службе суда.





«Первый Восточный окружной военный суд постановил приговор по уголовному делу в отношении молодого человека, совершившего преступление, предусмотренное частью 1 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»)», — цитирует ТАСС пресс-службу суда.





Первые два года заключения он проведет в тюрьме, а остальной срок — в исправительной колонии строгого режима, уточняет пресс-служба суда. Молодой человек ранее находился под подпиской о невыезде. После оглашения приговора он был взят под стражу.





21-летний мужчина проходил военную службу по призыву. Ночью 8 июня 2022 года он совершил поджог здания военного комиссариата во Владивостоке.





Отмечается, что это было сделано «с целью дестабилизации деятельности указанного учреждения и воздействия на принятие органами власти решения о прекращении специальной военной операции на территории Украины».





По информации пресс-службы, он действовал под руководством заказчика, который обещал молодому человеку заплатить 100 тысяч рублей за выполнение задания.





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