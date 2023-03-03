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Суд приговорил срочника к семи годам заключения за поджог военкомата во Владивостоке
21-летний парень признал свою вину undefined
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Суд приговорил срочника к семи годам заключения за поджог военкомата во Владивостоке

21-летний парень признал свою вину

Военный суд во Владивостоке приговорил к семи годам тюрьмы призывника, который поджег военкомат в июне прошлого года. Мужчина действовал по заданию так называемых кураторов, обещавших ему вознаграждение за совершение преступления, сообщили в пресс-службе суда.


«Первый Восточный окружной военный суд постановил приговор по уголовному делу в отношении молодого человека, совершившего преступление, предусмотренное частью 1 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»)», — цитирует ТАСС пресс-службу суда.  


Первые два года заключения он проведет в тюрьме, а остальной срок — в исправительной колонии строгого режима, уточняет пресс-служба суда. Молодой человек ранее находился под подпиской о невыезде. После оглашения приговора он был взят под стражу. 


21-летний мужчина проходил военную службу по призыву. Ночью 8 июня 2022 года он совершил поджог здания военного комиссариата во Владивостоке. 


Отмечается, что это было сделано «с целью дестабилизации деятельности указанного учреждения и воздействия на принятие органами власти решения о прекращении специальной военной операции на территории Украины». 


По информации пресс-службы, он действовал под руководством заказчика, который обещал молодому человеку заплатить 100 тысяч рублей за выполнение задания. 


Заметка дополняется

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#военкомат #солдат-срочник #приговор #солдат #владивосток
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