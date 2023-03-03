В МВД Белоруссии поддержали закон о казни чиновников за госизмену

Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что поддерживает проект закона, по которому силовиков и чиновников за государственную измену ожидает смертная казнь. По словам руководителя ведомства, «с предателями просто по-другому нельзя».





Госслужащие за такое преступление, как измена государству, должны получить «самое жесткое наказание». «Я скажу за все Министерство внутренних дел — мы полностью поддерживаем данный закон. Если они предали, то это предатели, и с предателями просто по-другому нельзя. Мы знаем, как в годы Великой Отечественной войны поступали с предателями», — признался в интервью агентству «Sputnik Беларусь» глава МВД республики.





Кубраков напомнил, что «предателей не терпели никогда». Министр добавил, что 2020 год, когда после выборов президента Белоруссии проходили протесты, а несколько чиновников и силовиков перешли на сторону противников действующей власти, «показал, кто есть кто».





«К сожалению, нашлись и в органах внутренних дел люди, которые не выдержали этой нагрузки, угроз и действительно предали интересы службы. Но таких единицы. К ним сразу же были приняты меры, и мы обращались к главе государства, чтобы лишить этих людей звания», — сообщил глава МВД.





Ранее депутат нижней палаты белорусского парламента Геннадий Давыдько в авторской колонке для издания «Союзное вече» указал, что закон — не просто нормативно-правовой акт, а «это еще и оберегающий щит, а если надо — карающий меч». Давыдько также обратил внимание на «правозащитный вой». Депутат заявил, что «выступающие против смертной казни особи обычно вдохновляются представлениями о правах человека в мирно-диетических, а не в военных условиях».