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В МВД Белоруссии поддержали закон о казни чиновников за госизмену
В ведомстве заявили, что нельзя быть госслужащим, быть силовиком и предать Родину undefined
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В МВД Белоруссии поддержали закон о казни чиновников за госизмену

В ведомстве заявили, что нельзя быть госслужащим, быть силовиком и предать Родину

Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что поддерживает проект закона, по которому силовиков и чиновников за государственную измену ожидает смертная казнь. По словам руководителя ведомства, «с предателями просто по-другому нельзя».


Госслужащие за такое преступление, как измена государству, должны получить «самое жесткое наказание». «Я скажу за все Министерство внутренних дел — мы полностью поддерживаем данный закон. Если они предали, то это предатели, и с предателями просто по-другому нельзя. Мы знаем, как в годы Великой Отечественной войны поступали с предателями», — признался в интервью агентству «Sputnik Беларусь» глава МВД республики.


Кубраков напомнил, что «предателей не терпели никогда». Министр добавил, что 2020 год, когда после выборов президента Белоруссии проходили протесты, а несколько чиновников и силовиков перешли на сторону противников действующей власти, «показал, кто есть кто».


«К сожалению, нашлись и в органах внутренних дел люди, которые не выдержали этой нагрузки, угроз и действительно предали интересы службы. Но таких единицы. К ним сразу же были приняты меры, и мы обращались к главе государства, чтобы лишить этих людей звания», — сообщил глава МВД.


Ранее депутат нижней палаты белорусского парламента Геннадий Давыдько в авторской колонке для издания «Союзное вече» указал, что закон — не просто нормативно-правовой акт, а «это еще и оберегающий щит, а если надо — карающий меч». Давыдько также обратил внимание на «правозащитный вой». Депутат заявил, что «выступающие против смертной казни особи обычно вдохновляются представлениями о правах человека в мирно-диетических, а не в военных условиях».

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Глава СПЧ: Нельзя применять смертную казнь даже при идеальной судебной системе

Михаил Федотов считает, что в случае судебной ошибки «реанимировать человека невозможно» 10 октября 2019
Dailystorm - Глава СПЧ: Нельзя применять смертную казнь даже при идеальной судебной системе

Белорусские депутаты 21 февраля во втором чтении приняли проект закона «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». Этим документом предлагается внесение изменений в санкцию части 2 статьи 356 УК. Она предусматривает возможность применения смертной казни за измену государству, которую совершил чиновник или лицо, на которое распространяется статус военнослужащего.


После того как законопроект одобрят в Совете Республики, документ отправится на подпись президенту Белоруссии Александру Лукашенко. В сентябре 2021 года глава республики не исключил проведение в стране референдума об отмене смертной казни. Однако Лукашенко полагает, что большинство населения проголосует за сохранение высшей меры наказания. Лидер Белоруссии пояснил, что в республике не вводили мораторий на смертную казнь, поскольку так решили сами граждане.

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