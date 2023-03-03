Суд в Минске приговорил лауреата Нобелевской премии Беляцкого к 10 годам колонии

Суд в Белоруссии приговорил лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого к 10 годам тюрьмы. Мужчина оказался на скамье подсудимых по делу признанного экстремистским правозащитного центра «Весна». Остальные фигуранты дела получили от семи до девяти лет лишения свободы.





По решению суда лидер «Весны» будет отбывать срок в исправительной колонии усиленного режима. Проходившие с ним по делу представители «Весны» Валентин Стефанович и Владимир Лабкович осуждены на девять и семь лет тюрьмы соответственно.





Еще один фигурант дела Дмитрий Соловьев сейчас находится за пределами Белоруссии. Мужчине заочно было определено наказание в виде восьми лет лишения свободы.