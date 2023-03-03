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Суд в Минске приговорил лауреата Нобелевской премии Беляцкого к 10 годам колонии
Белорусский правозащитник обвинялся в контрабанде денежных средств и организации действий, нарушающих общественный порядок undefined
Новости

Суд в Минске приговорил лауреата Нобелевской премии Беляцкого к 10 годам колонии

Белорусский правозащитник обвинялся в контрабанде денежных средств и организации действий, нарушающих общественный порядок

Суд в Белоруссии приговорил лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого к 10 годам тюрьмы. Мужчина оказался на скамье подсудимых по делу признанного экстремистским правозащитного центра «Весна». Остальные фигуранты дела получили от семи до девяти лет лишения свободы.


По решению суда лидер «Весны» будет отбывать срок в исправительной колонии усиленного режима. Проходившие с ним по делу представители «Весны» Валентин Стефанович и Владимир Лабкович осуждены на девять и семь лет тюрьмы соответственно.


Еще один фигурант дела Дмитрий Соловьев сейчас находится за пределами Белоруссии. Мужчине заочно было определено наказание в виде восьми лет лишения свободы.

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Во время судебного заседания все три фигуранта дела не признали вину ни по одной из статей Уголовного кодекса, которые им вменяются. Беляцкий и его соратники были признаны виновными в контрабанде денежных средств в большом размере и организации действий, нарушающих общественный порядок.

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Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»