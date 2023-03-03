ФСБ опубликовала видео с последствиями нападения диверсантов на Брянскую область

Федеральная служба безопасности России опубликовала видео с последствиями нападения диверсантов на Брянскую область. На кадрах запечатлены два обстрелянных автомобиля, в каждом из них — тело мужчины на водительском сиденье. Также показаны предметы, похожие на мины.
2 марта в Брянскую область проникли диверсанты с Украины. Они обстреляли автомобиль, один человек погиб, пострадал 10-летний мальчик. Позднее правоохранители сообщили еще об одной жертве диверсантов.
Кроме того, во время зачистки территории у села Сушаны на мине подорвалась машина Росгвардии. Об этом рассказал глава комитета Думы по информполитике Александр Хинштейн.
Были ранены четыре человека — три сотрудника брянского Специального отряда быстрого реагирования и взрывотехник ОМОН.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он обратил внимание, что диверсанты расстреляли машину, несмотря на то, что увидели внутри авто гражданских и детей.