ФСБ опубликовала видео с последствиями нападения диверсантов на Брянскую область

2 марта в Брянскую область проникли диверсанты с Украины. Они обстреляли автомобиль, один человек погиб, пострадал 10-летний мальчик. Позднее правоохранители сообщили еще об одной жертве диверсантов.





Кроме того, во время зачистки территории у села Сушаны на мине подорвалась машина Росгвардии. Об этом рассказал глава комитета Думы по информполитике Александр Хинштейн.





Были ранены четыре человека — три сотрудника брянского Специального отряда быстрого реагирования и взрывотехник ОМОН.





Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он обратил внимание, что диверсанты расстреляли машину, несмотря на то, что увидели внутри авто гражданских и детей.