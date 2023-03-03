«Московскую Масленицу» у метро «Выхино» встретили с песнями и весельем

В районе станции метро «Выхино» была открыта фестивальная площадка. Для детей здесь были организованы разные игры и конкурсы, их развлекали аниматоры. Также малыши смогли научиться рисовать и играть в настольные игры.





В это время для родителей подготовили мастер-классы по выпеканию блинов, выступления артистов, музыку, место для танцев и разговоров о важном. Также на фестивальной площадке можно было приобрести сувениры ручной работы на любой выбор, включая свечи и маленькие поделки, созданные руками умельцев и мастеров. Жители и гости города получили шанс приобрести подарки близким на 23 Февраля и 8 Марта.





Ни одно празднование Масленицы не обходится без блинов. Здесь можно было попробовать блины с разными вкусами, сытные и сладкие. Многие покупали румяные блины, чтобы отнести их домой родным.





Фестиваль «Московская Масленица» показал всем горожанам, что русские традиции прекрасно сочетаются с современностью. Как проходили гулянья, можно посмотреть в ролике и на сайте «Московских сезонов».