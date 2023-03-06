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В МИД рассказали, что Россия работает над упрощением визового режима с Индией и еще пятью странами
В этом списке также находятся Филиппины и Индонезия undefined
Новости

В МИД рассказали, что Россия работает над упрощением визового режима с Индией и еще пятью странами

В этом списке также находятся Филиппины и Индонезия

Россия готовит соглашения об упрощении визового режима с шестью странами, в их числе Индия и Филиппины. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы российского МИДа Евгений Иванов.


«Помимо Индии, проработка проектов межправительственных соглашений, предполагающих на взаимной основе упрощение визового режима, ведется с Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами», — сказал дипломат.


Накануне Иванов заявил в интервью агентству, что Россия готовит соглашения о безвизовых поездках с несколькими странами, среди них — Мексика, Саудовская Аравия, Гаити, Багамы. Всего в этом списке 11 государств, говорил замминистра.


О работе по безвизовым соглашениям замглавы российского МИДа говорил и в январе. Он также заявил тогда, что Москва обсуждает с Гонконгом увеличение срока безвизового пребывания граждан с 14 до 30 дней.

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Dailystorm - МВД предложило ограничить краткосрочное пребывание иностранцев в России 90 днями в год
#рф #виза #туристы #мид рф #безвизовый режим
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*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

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