В МИД рассказали, что Россия работает над упрощением визового режима с Индией и еще пятью странами

Россия готовит соглашения об упрощении визового режима с шестью странами, в их числе Индия и Филиппины. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы российского МИДа Евгений Иванов.





«Помимо Индии, проработка проектов межправительственных соглашений, предполагающих на взаимной основе упрощение визового режима, ведется с Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами», — сказал дипломат.





Накануне Иванов заявил в интервью агентству, что Россия готовит соглашения о безвизовых поездках с несколькими странами, среди них — Мексика, Саудовская Аравия, Гаити, Багамы. Всего в этом списке 11 государств, говорил замминистра.





О работе по безвизовым соглашениям замглавы российского МИДа говорил и в январе. Он также заявил тогда, что Москва обсуждает с Гонконгом увеличение срока безвизового пребывания граждан с 14 до 30 дней.