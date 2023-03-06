В России предложили отказаться от бумажных платежек за ЖКУ, но оставить их для пенсионеров

Российский экологический оператор (РЭО) предложил Минстрою постепенно отказаться от бумажных платежек за ЖКУ и перейти к электронным аналогам. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо гендиректора РЭО Дениса Буцаева. Как указано в документе, для некоторых категорий жителей многоквартирных домов, например пенсионеров, бумажные платежки нужно сохранить.





В письме отмечается, что ежегодно в России используют миллионы тонн бумаги, это один из самых потребляемых материалов. В РФ более 50 миллионов домохозяйств, одна платежка по ЖКУ весит один грамм, соответственно, на ежемесячную рассылку уходит около 50 тонн бумаги, говорится в письме Буцаева.





Чем больше потребляют бумагу, тем больше ее производят, значит природные ресурсы используются избыточно, указал РЭО. Кроме того, при создании первичного сырья выделяются токсины — диоксид хлора и формальдегид, говорится в документе.





Буцаев указал в письме Минстрою, что бумага является популярным вторичным сырьем. По его словам, обработка макулатуры в России находится на уровне мировых стандартов, в стране работают около 90 предприятий, утилизирующих бумагу и картон, ежегодно они перерабатывают четыре миллиона тонн таких отходов. Они становятся в том числе сырьем для туалетной бумаги. Но для такого производства нужно сдавать макулатуру на переработку, отметил гендиректор РЭО.





Руководитель Российского экологического оператора также отметил, что в марте 2022 года бумага подорожала в два-три раза. Это отразилось на издержках управляющих и ресурсоснабжающих организаций — выпуск платежек стал обходиться дороже.





В Минстрое заявили «Известиям», что президент Владимир Путин поручал правительству создать план по постепенному переходу к внедрению платежной инфраструктуры государственной информационной системы ЖКХ. В ведомстве добавили, что эксперты разрабатывают шаги в этом направлении, в том числе решают, нужны ли изменения в законодательстве, которые позволят перейти к электронным платежкам по ЖКУ. Они также работают над тем, чтобы потребители при желании могли получать бумажную версию документа, заявили в Минстрое.