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В России предложили отказаться от бумажных платежек за ЖКУ, но оставить их для пенсионеров
Печатные документы могут заменить на электронные из-за проблем с переработкой бумаги Фото: РИА Новости / Стрингер
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В России предложили отказаться от бумажных платежек за ЖКУ, но оставить их для пенсионеров

Печатные документы могут заменить на электронные из-за проблем с переработкой бумаги

Фото: РИА Новости / Стрингер

Российский экологический оператор (РЭО) предложил Минстрою постепенно отказаться от бумажных платежек за ЖКУ и перейти к электронным аналогам. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо гендиректора РЭО Дениса Буцаева. Как указано в документе, для некоторых категорий жителей многоквартирных домов, например пенсионеров, бумажные платежки нужно сохранить.


В письме отмечается, что ежегодно в России используют миллионы тонн бумаги, это один из самых потребляемых материалов. В РФ более 50 миллионов домохозяйств, одна платежка по ЖКУ весит один грамм, соответственно, на ежемесячную рассылку уходит около 50 тонн бумаги, говорится в письме Буцаева.


Чем больше потребляют бумагу, тем больше ее производят, значит природные ресурсы используются избыточно, указал РЭО. Кроме того, при создании первичного сырья выделяются токсины — диоксид хлора и формальдегид, говорится в документе.


Буцаев указал в письме Минстрою, что бумага является популярным вторичным сырьем. По его словам, обработка макулатуры в России находится на уровне мировых стандартов, в стране работают около 90 предприятий, утилизирующих бумагу и картон, ежегодно они перерабатывают четыре миллиона тонн таких отходов. Они становятся в том числе сырьем для туалетной бумаги. Но для такого производства нужно сдавать макулатуру на переработку, отметил гендиректор РЭО.


Руководитель Российского экологического оператора также отметил, что в марте 2022 года бумага подорожала в два-три раза. Это отразилось на издержках управляющих и ресурсоснабжающих организаций — выпуск платежек стал обходиться дороже.


В Минстрое заявили «Известиям», что президент Владимир Путин поручал правительству создать план по постепенному переходу к внедрению платежной инфраструктуры государственной информационной системы ЖКХ. В ведомстве добавили, что эксперты разрабатывают шаги в этом направлении, в том числе решают, нужны ли изменения в законодательстве, которые позволят перейти к электронным платежкам по ЖКУ. Они также работают над тем, чтобы потребители при желании могли получать бумажную версию документа, заявили в Минстрое.

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В правительстве опровергли сообщения о росте платежей из-за установки умных счетчиков

Ранее «Известия» написали, что их установку включат в платежки за ЖКУ 13 декабря 2022
Dailystorm - В правительстве опровергли сообщения о росте платежей из-за установки умных счетчиков

21 февраля Путин в послании Федеральному собранию заявил, что с 2023 года в России начнется модернизация ЖКХ. По словам главы государства, в следующие 10 лет власти намерены потратить на преобразования в отрасли не менее 4,5 триллиона рублей.

#минстрой #жку #рэо #коммунальные платежи #жкх
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