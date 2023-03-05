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Шольц заявил, что время для дачи гарантий безопасности Украине пока не пришло
По его словам, предоставление таких обязательств возможно после завершения конфликта undefined
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Шольц заявил, что время для дачи гарантий безопасности Украине пока не пришло

По его словам, предоставление таких обязательств возможно после завершения конфликта

Запад готов предоставить Украине гарантии безопасности по завершении вооруженного конфликта, но время для этого пока не пришло. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил канцлер Германии Олаф Шольц.


«Я думаю, они знают, что мы готовы организовать определенного рода гарантии для этой страны на будущий мирный период. Но к этой точке мы еще не пришли», — сказал немецкий лидер.


Отвечая на вопрос об условиях отказа Украины от Крыма и части Донбасса, Шольц заверил, что Запад не будет принимать такие решения за Киев. По его словам, «решения без украинцев приниматься не будут».


28 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва может «при благоприятном положении дел и при соответствующем отношении украинского режима» сесть за стол переговоров с Киевом, однако приоритет для нее — достижение целей СВО.

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#специальная военная операция #украина #шольц #рф #германия
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