«Тинькофф» из-за санкций перестал проводить денежные переводы в Турцию

Банк «Тинькофф» из-за санкций не может проводить денежные переводы в Турцию, сообщили ТАСС в службе поддержки компании. Представитель кредитной организации уточнил, что до введения ограничений «Тинькофф» проводил переводы в некоторые турецкие банки.





«Из-за введенных санкций SWIFT-переводы могут быть заморожены банком-контрагентом. Поэтому мы временно не совершаем переводы», — сказали агентству в службе поддержки.





Сейчас есть возможность переводить рубли в некоторые банки Таджикистана, Армении, Узбекистана, Киргизии, Казахстана. Также доступны долларовые переводы в Армению, Узбекистан, Белоруссию, Киргизию, Монголию, Таджикистан и Казахстан, но также не во все банки, указывает агентство.





SWIFT — международная межбанковская система совершения платежей. В июле 2022 года «Тинькофф» объявил о приостановке исходящих SWIFT-переводов физлиц в валюте, осенью банк стал возобновлять эти операции.





25 февраля 2023 года Евросоюз ввел санкции против «Тинькофф». Они предполагают блокировку активов банка в юрисдикции ЕС и запрет на операции с евро. Кроме того, запрещено вести дела с подсанкционным банком — это ведет в том числе к отключению от SWIFT.