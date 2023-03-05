Новости
Новости
St
«Тинькофф» из-за санкций перестал проводить денежные переводы в Турцию
Новости

«Тинькофф» из-за санкций перестал проводить денежные переводы в Турцию

В службе поддержки уточнили, что до ограничений «Тинькофф» осуществлял переводы в некоторые турецкие банки

В службе поддержки уточнили, что до ограничений «Тинькофф» осуществлял переводы в некоторые турецкие банки undefined
Фото: РИА Новости / Валерий Мельников

Банк «Тинькофф» из-за санкций не может проводить денежные переводы в Турцию, сообщили ТАСС в службе поддержки компании. Представитель кредитной организации уточнил, что до введения ограничений «Тинькофф» проводил переводы в некоторые турецкие банки.


«Из-за введенных санкций SWIFT-переводы могут быть заморожены банком-контрагентом. Поэтому мы временно не совершаем переводы», — сказали агентству в службе поддержки.


Сейчас есть возможность переводить рубли в некоторые банки Таджикистана, Армении, Узбекистана, Киргизии, Казахстана. Также доступны долларовые переводы в Армению, Узбекистан, Белоруссию, Киргизию, Монголию, Таджикистан и Казахстан, но также не во все банки, указывает агентство.


SWIFT — международная межбанковская система совершения платежей. В июле 2022 года «Тинькофф» объявил о приостановке исходящих SWIFT-переводов физлиц в валюте, осенью банк стал возобновлять эти операции.


25 февраля 2023 года Евросоюз ввел санкции против «Тинькофф». Они предполагают блокировку активов банка в юрисдикции ЕС и запрет на операции с евро. Кроме того, запрещено вести дела с подсанкционным банком — это ведет в том числе к отключению от SWIFT.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Все приложения «Тинькофф» удалили из App Store

Также пропали сервисы банков «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье» 2 марта 2023
Dailystorm - Все приложения «Тинькофф» удалили из App Store
#тинькофф #санкции против россии #рф #ес #евросоюз
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»