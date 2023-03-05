Соловьев подтвердил, что попал под артобстрел во время визита к морпехам под Угледаром

Телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что попал под обстрел во время посещения расположения 155-й бригады морской пехоты России под Угледаром в ДНР. Он не уточнил, когда произошел инцидент.





«По населенному пункту, где проходила наша встреча, началась интенсивная артиллерийская стрельба. Но ничего, все обошлось», — сказал в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Он выразил уверенность, что военная контрразведка разберется, откуда противник знал о его прибытии в зону СВО.





О том, что Соловьев попал под обстрел под Угледаром, несколько часов назад сообщил Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». По его данным, визит телеведущего к морпехам санкционировал начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов, он же отвечал за безопасность Соловьева. В документе, опубликованном каналом, указана дата визита съемочной группы в зону СВО — 4 марта.





В конце января глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил Соловьева за работу в зоне военной операции на Украине. По мнению лидера республики, телеведущий «делает не меньше наших парней на передовой».