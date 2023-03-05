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YouTube удалил еще несколько каналов Вована и Лексуса
Один из пранкеров предположил, что причина блокировки — розыгрыш экс-главы МИД Великобритании Уильяма Хейга undefined
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YouTube удалил еще несколько каналов Вована и Лексуса

Один из пранкеров предположил, что причина блокировки — розыгрыш экс-главы МИД Великобритании Уильяма Хейга

YouTube удалил канал пранкеров Алексея Столярова (Лексуса) и Владимира Кузнецова (Вована) «Шоу ВиЛ», а также канал «Телега онлайн», с которым они сотрудничали. В беседе с ТАСС Кузнецов уточнил, что блокировке подвергся также канал, где с лета «неофициально» публиковались пранки для зарубежной аудитории. Он предположил, что причина блокировки — опубликованный 1 марта пранк с бывшим главой МИД Великобритании Уильямом Хейгом.


Пранкеры позвонили бывшему министру иностранных дел Великобритании от имени экс-президента Украины Петра Порошенко. В беседе с ними Хейг заявил, что регулярно общается с британским премьером Риши Сунаком и, в частности, указывает ему на необходимость увеличения военной помощи Киеву.


«Это сделано для того, чтобы не дать зарубежной аудитории услышать своих же политиков — вот главная причина», — сказал Кузнецов. Он добавил, что их зрители из стран Прибалтики жалуются на блокировку Rutube.


В сообщении YouTube указано, что канал Вована и Лексуса заблокирован за нарушение правил сообщества. Пранкеры назвали удаление каналов «политическим шагом», который подтверждает, что Google использует свою популярность в дискриминационных целях. По их словам, «пытаясь зачистить следы, YouTube решил поголовно сносить все, что, на их взгляд, представляет угрозу».


YouTube неоднократно блокировал каналы Вована и Лексуса: сначала в марте 2022 года, затем в июне. Летом Кузнецов говорил Daily Storm, что создавать новый канал на видеохостинге бессмысленно, и предполагал, что они будут публиковать «параллельно по ролику на каких-то каналах-однодневках в YouTube».

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#лексус #пранкер #вован
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