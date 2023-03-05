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Рогов сообщил о создании многотысячной группировки ВСУ для «рассечения» российских войск в Запорожской области
По его словам, высока вероятность украинского наступления в конце марта или начале апреля undefined
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Рогов сообщил о создании многотысячной группировки ВСУ для «рассечения» российских войск в Запорожской области

По его словам, высока вероятность украинского наступления в конце марта или начале апреля

Украинское командование формирует ударную группировку для наступления в Запорожской области, заявил РИА Новости член главного совета региональной администрации Владимир Рогов. По его словам, цель будущего наступления ВСУ — выйти к побережью Азовского моря.


«Основная задача — рассечь нашу группировку и перерезать сухопутный коридор в Крым», — добавил он.


По словам Рогова, ВСУ накапливают силы в основном в Днепропетровской области, но часть войск располагается и на подконтрольной Киеву территории Запорожья. Туда переброшены около 12 тысяч украинских военных, есть большая вероятность, что ВСУ пойдут в наступление в конце марта — начале апреля, сказал чиновник.


Запорожская область 30 сентября вошла в состав России по итогам референдума. РФ контролирует более 70% территории региона, при этом региональный центр, город Запорожье, по-прежнему находится под управлением Украины.


В конце января Рогов заявил, что российские войска сорвали планы украинского командования на широкое наступление в Запорожской области. Он говорил, что Киев вынужден стягивать резервы, чтобы удержать линию соприкосновения.

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Минобороны России сообщило об ударе по командному пункту «Азова» в Запорожской области

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Dailystorm - Минобороны России сообщило об ударе по командному пункту «Азова» в Запорожской области
#специальная военная операция #владимир рогов #запорожская область #рф #украина
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