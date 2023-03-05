Минобороны России сообщило об ударе по командному пункту «Азова» в Запорожской области

Российские войска поразили командный пункт украинского полка «Азов»* в районе села Марьевка в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.





В районе населенного пункта Успеновка в Запорожской области и Нетайлово в ДНР поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны, говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.





Всего за сутки российские Вооруженные силы нанесли поражение 83 украинским артиллерийским подразделениям, живой силе и технике противника в 207 районах, также сообщило Минобороны.





В конце февраля агентство Reuters писало, что из-за весенней оттепели России и Украине будет сложнее перехватить инициативу на поле боя. Оно указывало, что распутица может превратить дороги в реки, а поля — в непроходимые болота.





*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.