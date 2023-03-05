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WSJ: Байден надавил на лидеров стран Балтии из-за их частых призывов к поражению России на Украине
По мнению американского лидера, удастся мирно завершить конфликт после успешного контрнаступления Киева undefined
Новости

WSJ: Байден надавил на лидеров стран Балтии из-за их частых призывов к поражению России на Украине

По мнению американского лидера, удастся мирно завершить конфликт после успешного контрнаступления Киева

Президент США Джо Байден во время недавнего визита в Варшаву оказал давление на лидеров стран Балтии из-за их частых призывов добиться поражения России в конфликте на Украине. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.


Как пишет издание, Байден предположил, что конфликт удастся решить дипломатическим путем после успешного украинского контрнаступления. При этом союзники Киева в Восточной Европе опасаются, что Запад попытается склонить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с РФ, указывает WSJ.


Латвия, Литва, Эстония и Польша входят в число стран, наиболее активно поддерживающих Украину. В частности, в январе глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич говорил, что в стратегических интересах Риги — добиваться поражения России на Украине.


Визит Байдена в Варшаву состоялся 21 февраля. Президент США посетил столицу Польши на следующий день после поездки в Киев, где встретился с Зеленским. По итогам визита американский лидер заявил, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

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#байден #прибалтика #сша #рф #украина
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