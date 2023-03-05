«Московскую Масленицу» весело встретили на Коптевском бульваре

«Очень приятное пространство, мы живем рядом и приехали погулять с детьми. Очень интересно, много конкурсов для детей. Дети их посетили, получили грамоты», — говорила одна из посетительниц площадки.





Фестиваль стал центром притяжения для всех жителей района. На площадке работает каток с раздевалками и пунктом проката. Дети вместе с родителями могли поучаствовать в увлекательных спортивных мероприятиях. Все желающие также могли научиться готовить праздничное блюдо.





«Мы очень довольны, активно с дочкой проводим время. Когда в нашем районе сделали «Московские сезоны», мы были очень довольны, потому что можно не выезжать в центр, прийти сюда поиграть», — делилась впечатлениями еще одна гостья фестиваля.





«Московская Масленица» — яркий гастрономический фестиваль с шумными торговыми рядами. На нем был представлен огромный выбор товаров от российских производителей, в том числе аксессуары для дома и сладости.





Фестиваль «Московская Масленица» показал всем горожанам, что русские традиции прекрасно сочетаются с современностью. Как проходили гулянья, можно посмотреть в ролике и на сайте «Московских сезонов».