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«Московскую Масленицу» весело встретили на Коптевском бульваре
Гостям фестиваля были доступны как вкусные блюда, так и многочисленные мастер-классы undefined
Новости

«Московскую Масленицу» весело встретили на Коптевском бульваре

Гостям фестиваля были доступны как вкусные блюда, так и многочисленные мастер-классы

С 17 по 26 февраля в столице в рамках проекта «Московские сезоны» проходил уличный фестиваль «Московская Масленица». В парке «Бригантина» на Коптевском бульваре находилась современная фестивальная площадка со множеством развлечений для взрослых и детей. Там также можно было отведать вкусных блинов. 

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«Очень приятное пространство, мы живем рядом и приехали погулять с детьми. Очень интересно, много конкурсов для детей. Дети их посетили, получили грамоты», — говорила одна из посетительниц площадки.


Фестиваль стал центром притяжения для всех жителей района. На площадке работает каток с раздевалками и пунктом проката. Дети вместе с родителями могли поучаствовать в увлекательных спортивных мероприятиях. Все желающие также могли научиться готовить праздничное блюдо.


«Мы очень довольны, активно с дочкой проводим время. Когда в нашем районе сделали «Московские сезоны», мы были очень довольны, потому что можно не выезжать в центр, прийти сюда поиграть», — делилась впечатлениями еще одна гостья фестиваля.


«Московская Масленица» — яркий гастрономический фестиваль с шумными торговыми рядами. На нем был представлен огромный выбор товаров от российских производителей, в том числе аксессуары для дома и сладости.  


Фестиваль «Московская Масленица» показал всем горожанам, что русские традиции прекрасно сочетаются с современностью. Как проходили гулянья, можно посмотреть в ролике и на сайте «Московских сезонов».

#москва #масленица #праздник
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