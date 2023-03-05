Трамп рассказал, что просил Путина «не захватывать другие страны»

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что во время нахождения у власти просил российского лидера Владимира Путина «не захватывать страны». По его словам, он предупредил президента России о тяжелых последствиях такого решения.





«Я сказал: «Владимир, не захватывай никаких стран, потому что Москва очень сильно пострадает». Так я ему и сказал. Вероятно, он сам в это не поверил. Но знаете что? Он поверил в это», — сказал Трамп на Конференции консервативного политического действия в городке Нэшнл-Харбор, штат Мэриленд.





По словам экс-президента США, он «очень хорошо ладил с Путиным». Трамп также утверждает, что российский президент знал о «возмездии» в случае начала боевых действий на Украине.





Экс-президент не уточнил, когда предупреждал Путина о последствиях ввода российских войск. По словам бывшего американского лидера, у него были подобные разговоры и с китайским лидером Си Цзиньпином. Пекин неоднократно заявлял о намерении вернуть контроль над Тайванем, который считает своей провинцией.