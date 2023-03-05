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Трамп рассказал, что просил Путина «не захватывать другие страны»
По словам экс-президента США, он предупредил российского лидера о последствиях таких действий undefined
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Трамп рассказал, что просил Путина «не захватывать другие страны»

По словам экс-президента США, он предупредил российского лидера о последствиях таких действий

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что во время нахождения у власти просил российского лидера Владимира Путина «не захватывать страны». По его словам, он предупредил президента России о тяжелых последствиях такого решения.


«Я сказал: «Владимир, не захватывай никаких стран, потому что Москва очень сильно пострадает». Так я ему и сказал. Вероятно, он сам в это не поверил. Но знаете что? Он поверил в это», — сказал Трамп на Конференции консервативного политического действия в городке Нэшнл-Харбор, штат Мэриленд.


По словам экс-президента США, он «очень хорошо ладил с Путиным». Трамп также утверждает, что российский президент знал о «возмездии» в случае начала боевых действий на Украине.


Экс-президент не уточнил, когда предупреждал Путина о последствиях ввода российских войск. По словам бывшего американского лидера, у него были подобные разговоры и с китайским лидером Си Цзиньпином. Пекин неоднократно заявлял о намерении вернуть контроль над Тайванем, который считает своей провинцией.

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Экс-советник Трампа Болтон назвал Путина жестким профессионалом

Американский политик заявил, что президент России всегда очень четко выражает свои мысли 13 февраля 2023
Dailystorm - Экс-советник Трампа Болтон назвал Путина жестким профессионалом

Трамп был президентом США в 2017-2021 годах. В ноябре 2022-го он официально объявил об участии в выборах главы государства. Трамп неоднократно заявлял, что в случае возвращения в Белый дом быстро разрешит конфликт на Украине.

#специальная военная операция #рф #украина #путин #трамп
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