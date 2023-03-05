МВД России объявило в розыск вероятного участника диверсии в Брянской области

МВД России объявило в розыск уроженца Владивостока Илью Богданова, который, как писали СМИ, является членом «Русского добровольческого корпуса» (РДК). Эта организация взяла на себя ответственность за недавнюю атаку на приграничный район Брянской области. В карточке МВД не уточняется, по какой уголовной статье разыскивается Богданов.





О членстве Богданова в РДК сообщал в том числе телеканал RT. Как писало агентство PrimaMedia, Богданов — бывший сотрудник пограничного управления ФСБ по Приморью. Летом 2014 года он переехал на Украину, чтобы участвовать в конфликте в Донбассе.





2 марта 2023 года власти Брянской области сообщили о проникновении на территорию Климовского района диверсионно-разведывательной группы с Украины. Два человека погибли, пострадали еще двое, в том числе 10-летний мальчик. ФСБ позже сообщила, что диверсантов выдавили с территории РФ и нанесли по ним массированный артиллерийский удар. Следственный комитет возбудил дела о теракте, посягательстве на жизнь силовиков и уничтожения имущества.





После произошедшего РДК опубликовала несколько видео из Брянской области. На них члены организации находились в селе Любечане. Одним из первых, кто опубликовал кадры с членами РДК в соцсетях, был Богданов. Telegram-каналы писали, что он участвовал в нападении на Брянскую область.