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Володин заявил, что США заставляют ЕС финансировать Украину за счет благополучия европейцев
Политик также указал, что страны ЕС несут дополнительные издержки из-за санкций против России undefined
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Володин заявил, что США заставляют ЕС финансировать Украину за счет благополучия европейцев

Политик также указал, что страны ЕС несут дополнительные издержки из-за санкций против России

США заставляют страны ЕС финансировать Украину за счет благополучия европейцев, но сами несут значительно меньшие издержки, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он привел статистику расходов союзников на «милитаризацию и содержание киевского режима», согласно которой США находятся на двенадцатом месте.


На первом месте находится Польша, тратящая 2,1% ВВП на поддержку Украины, следующие четыре строчки занимают Эстония, Латвия, Чехия и Литва соответственно, они выделили на эти цели более 1% валового внутреннего продукта, написал Володин в своем Telegram-канале. Больше США «вынуждают» тратить также Словакию, Болгарию, Мальту, Норвегию, Румынию и Кипр, Соединенные Штаты потратили на поддержку Киева 0,37% ВВП, добавил он.


«Вашингтон в очередной раз показал, что основной принцип его политики — использовать другие страны для достижения своих интересов», — заявил Володин.


По его мнению, европейские лидеры, продолжая поставки вооружения Украине, действуют вопреки национальным интересам за счет собственных граждан.


Председатель Госдумы добавил, что ЕС несет дополнительные издержки из-за санкций против России, которые «бумерангом ударили по их экономике». Объем поддержки европейской энергетики составил 570 миллиардов евро, Германии это обошлось в 7,2%, написал Володин.


По данным Кильского института мировой экономики, в период с 24 января 2022 года по 15 января 2023-го лидером по поддержке Украины в расчете на долю ВВП является Эстония (1,07%), далее идут Латвия, Польша, Литва. США выделили 0,37% на поддержку Киева, при этом по абсолютным показателям Соединенные Штаты лидируют: около 73 миллиарда евро против почти 55 миллиардов со стороны ЕС. Речь идет не только о военной помощи Украины, но и о финансовой и гуманитарной поддержке.


Российские власти неоднократно заявляли, что поставки вооружения и военной техники Украине не повлияют на достижение целей спецоперации, при этом затянут конфликт.

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Dailystorm - Евросоюз планирует поставить Украине боеприпасы для артиллерии на сумму один миллиард евро
#володин #специальная военная операция #сша #рф #украина
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