США заставляют страны ЕС финансировать Украину за счет благополучия европейцев, но сами несут значительно меньшие издержки, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он привел статистику расходов союзников на «милитаризацию и содержание киевского режима», согласно которой США находятся на двенадцатом месте.





На первом месте находится Польша, тратящая 2,1% ВВП на поддержку Украины, следующие четыре строчки занимают Эстония, Латвия, Чехия и Литва соответственно, они выделили на эти цели более 1% валового внутреннего продукта, написал Володин в своем Telegram-канале. Больше США «вынуждают» тратить также Словакию, Болгарию, Мальту, Норвегию, Румынию и Кипр, Соединенные Штаты потратили на поддержку Киева 0,37% ВВП, добавил он.





«Вашингтон в очередной раз показал, что основной принцип его политики — использовать другие страны для достижения своих интересов», — заявил Володин.





По его мнению, европейские лидеры, продолжая поставки вооружения Украине, действуют вопреки национальным интересам за счет собственных граждан.





Председатель Госдумы добавил, что ЕС несет дополнительные издержки из-за санкций против России, которые «бумерангом ударили по их экономике». Объем поддержки европейской энергетики составил 570 миллиардов евро, Германии это обошлось в 7,2%, написал Володин.





По данным Кильского института мировой экономики, в период с 24 января 2022 года по 15 января 2023-го лидером по поддержке Украины в расчете на долю ВВП является Эстония (1,07%), далее идут Латвия, Польша, Литва. США выделили 0,37% на поддержку Киева, при этом по абсолютным показателям Соединенные Штаты лидируют: около 73 миллиарда евро против почти 55 миллиардов со стороны ЕС. Речь идет не только о военной помощи Украины, но и о финансовой и гуманитарной поддержке.





Российские власти неоднократно заявляли, что поставки вооружения и военной техники Украине не повлияют на достижение целей спецоперации, при этом затянут конфликт.