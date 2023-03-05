Шойгу обсудил с командующими войск на Украине обеспечение тыла

Министр обороны Сергей Шойгу заслушал доклады командующих группировок российских войск на Украине по текущей обстановке в зоне СВО. Особое внимание он уделил созданию условий по безопасному размещению солдат и офицеров в полевых условиях, организации обеспечения армии, особенно медицинских и тыловых подразделений. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Шойгу заслушал доклады командующих в штабе объединенной группировки российских войск в зоне СВО. Оборонное ведомство опубликовало в своем Telegram-канале кадры встречи министра с офицерами.
4 марта Минобороны сообщило о визите Шойгу на передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» в зоне СВО. Министр заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Рустама Мурадова и других офицеров по текущей обстановке. Он также вручил награды некоторым военным.
Вечером того же дня ведомство информировало, что министр обороны заслушал в штабе объединенной группировки российских войск в зоне СВО своих заместителей по вопросам организации беспрерывного обеспечения бойцов военной техникой, оружием и боеприпасами. Отдельное внимание Шойгу тогда уделил боевой подготовке резерва, военно-политической работе и другим вопросам.