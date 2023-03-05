Шойгу обсудил с командующими войск на Украине обеспечение тыла

Министр обороны Сергей Шойгу заслушал доклады командующих группировок российских войск на Украине по текущей обстановке в зоне СВО. Особое внимание он уделил созданию условий по безопасному размещению солдат и офицеров в полевых условиях, организации обеспечения армии, особенно медицинских и тыловых подразделений. Об этом сообщает Минобороны РФ.





Шойгу заслушал доклады командующих в штабе объединенной группировки российских войск в зоне СВО. Оборонное ведомство опубликовало в своем Telegram-канале кадры встречи министра с офицерами.