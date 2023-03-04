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Шойгу посетил зону СВО и вручил военным ордена и медали
Также министр заслушал доклад командующего группировкой войск «Восток» undefined
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Шойгу посетил зону СВО и вручил военным ордена и медали

Также министр заслушал доклад командующего группировкой войск «Восток»

Глава Минобороны России Сергей Шойгу с проверкой прибыл на территорию дислокации группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает военное ведомство. 


Отмечается, что Шойгу заслушал доклад командующего группировкой Рустама Мурадова и офицеров штаба. Также была дана оценка работе медицинских и тыловых подразделений.


Кроме того, Шойгу выразил благодарность военным, выполняющим свои задачи в зоне спецоперации, а также вручил им государственные награды — ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».


«Награды заслуженные, заработанные. Воюете вы достойно. Впереди еще много дел. Очень надеюсь на то, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране. Удачи вам, успехов, ну и, конечно, живыми домой», — цитирует Минобороны РФ слова Шойгу, сказанные военным при награждении.


С 24 февраля 2022 года Россия проводит военную операцию на территории Украины. Как заявил президент РФ Владимир Путин, она направлена на защиту населения Донбасса, которое много лет подвергается обстрелам со стороны ВСУ, а также денацификацию и демилитаризацию соседней страны.

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Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольцев оружием и военной техникой

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Dailystorm - Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольцев оружием и военной техникой
#шойгу #спецоперация #сво #минобороны рф
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