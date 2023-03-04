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Москвичку задержали за оказание финансовой помощи украинским военным
На женщину завели уголовное дело по статье о госизмене undefined
Новости

Москвичку задержали за оказание финансовой помощи украинским военным

На женщину завели уголовное дело по статье о госизмене

Федеральная служба безопасности России совместно с МВД РФ задержала жительницу Москвы. Ее подозревают в госизмене, так как он оказывала финансовую помощь Вооруженным силам Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. 


«Пресечена противоправная деятельность жительницы Москвы, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи ВСУ в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, — преступления, предусмотренного статьей 275 УК России», — говорится в сообщении. 


Отмечается, что женщина была задержана в Москве при попытке покинуть Россию. Лефортовский суд Москвы арестовал ее на два месяца.


Жительнице столицы грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет и штраф до 500 тысяч рублей. 


Следователи ФСБ отметили, что сейчас устанавливают все обстоятельства дела, в том числе ищут соучастников преступления. 


13 декабря 2022 года ФСБ задержала в аэропорту Красноярска жителя Хакасии, пытавшегося выехать на Украину и вступить в ряды ВСУ.

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ФСБ задержала в Красноярске жителя Хакасии, который хотел вступить в ВСУ

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на государственную измену» 13 декабря 2022
Dailystorm - ФСБ задержала в Красноярске жителя Хакасии, который хотел вступить в ВСУ
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