Москвичку задержали за оказание финансовой помощи украинским военным

Федеральная служба безопасности России совместно с МВД РФ задержала жительницу Москвы. Ее подозревают в госизмене, так как он оказывала финансовую помощь Вооруженным силам Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.





«Пресечена противоправная деятельность жительницы Москвы, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи ВСУ в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, — преступления, предусмотренного статьей 275 УК России», — говорится в сообщении.





Отмечается, что женщина была задержана в Москве при попытке покинуть Россию. Лефортовский суд Москвы арестовал ее на два месяца.





Жительнице столицы грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет и штраф до 500 тысяч рублей.





Следователи ФСБ отметили, что сейчас устанавливают все обстоятельства дела, в том числе ищут соучастников преступления.





13 декабря 2022 года ФСБ задержала в аэропорту Красноярска жителя Хакасии, пытавшегося выехать на Украину и вступить в ряды ВСУ.