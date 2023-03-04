В Москве рухнули строительные леса, один рабочий погиб, двое пострадали

На стройке по улице Лобачевского в Москве произошло обрушение строительных лесов и металлоконструкции, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. По факту инцидента уже возбуждено уголовное дело.





«По предварительным данным, в результате один человек погиб, еще двое госпитализированы. В настоящее время идет разбор обрушившейся конструкции», — сообщили в прокуратуре Москвы.





Также известно, что правоохранительные органы завели уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»).





Ход расследования ЧП находится на контроле в прокуратуре Москвы, уточнили в ведомстве.





19 декабря 2022 года в подмосковном Краснознаменске 15 человек пострадали после обрушения строительных лесов. Четверо из них были госпитализированы в тяжелом состоянии.