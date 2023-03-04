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«Московскую Масленицу» в Куркино встретили ярко и празднично
Не обошлось, конечно, без главного атрибута праздника — румяных блинов undefined
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«Московскую Масленицу» в Куркино встретили ярко и празднично

Не обошлось, конечно, без главного атрибута праздника — румяных блинов

Фестиваль «Московская Масленица» проходил в Москве с 17 по 26 февраля. В районе Куркино работала фестивальная площадка, которая стала центром притяжения для всех жителей района и не только.

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Для детей там были построены специальные городки, а также площадки для игры в дартс, спортивные уголки и многое другое. Юным посетителям ярмарок делали небольшие подарки в виде конфет. 


Сама атмосфера «Московской Масленицы» дарила всем замечательное настроение. Взрослые с удовольствием пробовали блины с разнообразными начинками. 


Некоторые даже записывали и делились рецептами, чтобы порадовать народными кушаньями своих домашних. Праздник сохранения традиций, передача их самому молодому поколению — был еще один повод прийти на Масленицу. Издревле наши предки верили, что очень важно проводить зиму сытно и хлебосольно, а весну встретить плясками, песнями и шутками. Ведь Масленица — это праздник торжества новой жизни. 


Посетители фестиваля отметили, что Москва снова показала высокие стандарты организации мероприятий. Жители Москвы с нетерпением ждут интересных событий в рамках проекта «Московские сезоны».

#москва #масленица #праздник
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