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РБК: Евросоюз разрешил Россельхозбанку вместо SWIFT пользоваться факсом и электронной почтой
Это правило распространяется только на те организации, которые не подпали под блокирующие санкции undefined
Новости

РБК: Евросоюз разрешил Россельхозбанку вместо SWIFT пользоваться факсом и электронной почтой

Это правило распространяется только на те организации, которые не подпали под блокирующие санкции

Банки Евросоюза могут использовать при транзакциях с российскими банками факс или электронную почту. Это касается тех кредитных организаций, которые отключены от SWIFT, но не находятся под блокирующими санкциями. Таким критериям среди российских банков соответствует Россельхозбанк, узнал РБК. Журналисты издания изучили разъяснения ЕС от 28 февраля, в которых подробно даны разъяснения, как европейским банкам сотрудничать с российскими. 


«Такими альтернативными каналами для получения платежных поручений могут быть «неспециализированные службы обмена финансовыми сообщениями»: бумага, факс, электронная почта и т.п.», — пишет РБК. 


Отмечается, что те банки, которые не подпали под санкции, «могут по-прежнему проводить транзакции с европейскими кредитными организациями для неподсанкционной торговли». 


«Это разъяснение может касаться Россельхозбанка, который отключен от SWIFT, но при этом не находится под блокирующими санкциями Евросоюза», — говорится в публикации. 


SWIFT прекратила обслуживание Россельхозбанка с 14 июня 2022 года.


Заметка дополняется 

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#россельхозбанк #ес #банки #санкции против россии
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