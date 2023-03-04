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Путин отправил на ратификацию в Госдуму договор России и Сирии о взаимной выдаче преступников
Документы были подписаны между странами в Санкт-Петербурге 29 июня 2022 года undefined
Новости

Путин отправил на ратификацию в Госдуму договор России и Сирии о взаимной выдаче преступников

Документы были подписаны между странами в Санкт-Петербурге 29 июня 2022 года

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор между Россией и Сирией о взаимной правовой помощи по уголовным делам и о выдаче друг другу подозреваемых. 


«Стороны обязуются в соответствии с положениями настоящего договора и на его основании выдавать по запросу друг другу лиц для уголовного преследования или исполнения приговора за совершение преступлений, влекущих выдачу», — сказано в документе, который есть в электронной базе.


Согласно договору, в выдаче будет отказано, если выясниться, что совершенное деяние «влечет наказание в виде смертной казни в соответствии с законом запрашивающей стороны». 


Как отмечается в тексте договора, он поможет более эффективному сотрудничеству между сторонами в области борьбы с преступностью. 


Документ определяет порядок возбуждения уголовного дела по запросу одной из сторон.


20 июля 2022 года Сирия разорвала дипломатические отношения с Украиной после аналогичного решения Киева. Ранее в Киеве решили прекратить взаимодействие с Дамаском, так как Сирия признала суверенитет ДНР и ЛНР.

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Dailystorm - Путин поручил вывести российских спасателей из Турции и Сирии
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