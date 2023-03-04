Путин отправил на ратификацию в Госдуму договор России и Сирии о взаимной выдаче преступников

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор между Россией и Сирией о взаимной правовой помощи по уголовным делам и о выдаче друг другу подозреваемых.





«Стороны обязуются в соответствии с положениями настоящего договора и на его основании выдавать по запросу друг другу лиц для уголовного преследования или исполнения приговора за совершение преступлений, влекущих выдачу», — сказано в документе, который есть в электронной базе.





Согласно договору, в выдаче будет отказано, если выясниться, что совершенное деяние «влечет наказание в виде смертной казни в соответствии с законом запрашивающей стороны».





Как отмечается в тексте договора, он поможет более эффективному сотрудничеству между сторонами в области борьбы с преступностью.





Документ определяет порядок возбуждения уголовного дела по запросу одной из сторон.





20 июля 2022 года Сирия разорвала дипломатические отношения с Украиной после аналогичного решения Киева. Ранее в Киеве решили прекратить взаимодействие с Дамаском, так как Сирия признала суверенитет ДНР и ЛНР.