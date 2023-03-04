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Медведев пообещал салют из «Калибров» новому танковому заводу на Украине
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Медведев пообещал салют из «Калибров» новому танковому заводу на Украине

Ранее о планах строительства объекта заявил немецкий оружейный концерн

Ранее о планах строительства объекта заявил немецкий оружейный концерн Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев Фото: Global Look Press / Kremlin Pool

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал информацию о строительстве немецким концерном Rheinmetall танкового завода на Украине «примитивным троллингом киевского режима». Он отметил, что это событие будет встречено салютом из «Калибров».


«Если все-таки фрицы решат строить по-настоящему (хотя они люди вроде прагматичные), ждем с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств», — написал Медведев в своем Telegram-канале. 


Ранее в этот день директор немецкой оружейной компании Rheinmetall Армин Паппергер заявил о планах построить на Украине завод по производству танков.


Он подчеркнул, что определенная договоренность по сделке уже существует, а окончательное решение будет принято в течение двух месяцев.


Завод Rheinmetall может быть построен примерно за 200 миллионов евро и будет производить до 400 машин в год, сказал Паппергер.

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#дмитрий медведев #танк #завод #украина #оружие
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