Медведев пообещал салют из «Калибров» новому танковому заводу на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал информацию о строительстве немецким концерном Rheinmetall танкового завода на Украине «примитивным троллингом киевского режима». Он отметил, что это событие будет встречено салютом из «Калибров».





«Если все-таки фрицы решат строить по-настоящему (хотя они люди вроде прагматичные), ждем с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств», — написал Медведев в своем Telegram-канале.





Ранее в этот день директор немецкой оружейной компании Rheinmetall Армин Паппергер заявил о планах построить на Украине завод по производству танков.





Он подчеркнул, что определенная договоренность по сделке уже существует, а окончательное решение будет принято в течение двух месяцев.





Завод Rheinmetall может быть построен примерно за 200 миллионов евро и будет производить до 400 машин в год, сказал Паппергер.