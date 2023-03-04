Минобороны: Российская армия уничтожила на Донецком направлении почти 500 украинских военных

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины потеряли на Донецком направлении составили около 500 бойцов. Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны РФ.





«На Донецком направлении в ходе продолжения активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 490 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — отмечается в сообщении.





На Купянском направлении потери противника составили свыше 90 военнослужащих, на Краснолиманском — около 150 человек.





На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ лишились порядка 80 человек личного состава, на Херсонском — свыше 70 военнослужащих.





Также истребители за сутки уничтожили два вертолета Ми-8, а подразделения ПВО — еще один Ми-8 и 11 беспилотников, говорится в сводке.