Глава Брянской области пообещал купить дом для семьи мальчика, спасшего детей при атаке диверсантов

Губернатор Брянской области Александр Богомаз пообещал приобрести дом для многодетной семьи мальчика Федора, пострадавшего от действий диверсантов, и спасшего двух девочек.





«Не просто куплю, а куплю вам дом и сделаем вам ремонт хороший», — сказал Богомаз матери ребенка в эфире телеканала «Россия 24».





Женщина рассказала, что семья проживает в доме без удобств.





2 марта диверсанты проникли на территорию Климовского района Брянской области и напали на села Любечане и Сушаны. Они застрелили мужчину 1966 года рождения и обстреляли машину, убив водителя и ранив 10-летнего Федора.





По данным СМИ, ребенок получил ранение в грудь. Тем не менее он помог выбраться из обстрелянной машины двум девочкам и сказал им спрятаться в лесу. Позже мальчику удалось поймать попутку, и этот автомобиль увез детей с места нападения. После этого школьника госпитализировали.





Позднее ребенка прооперировали, а глава региона Александр Богомаз сообщил, что власти Брянской области готовятся к награждению мальчика медалью «За отвагу».





Позже стало известно, что по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина ребенок был награжден ведомственной медалью «Доблесть и отвага».