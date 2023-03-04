Bloomberg: Россия вернулась к уровню импорта 2020 года

Благодаря реэкспорту из дружественных стран России удалось справиться с санкционным давлением Запада и восстановить свой импорт до уровня, который наблюдался до начала рестрикций в связи со спецоперацией на Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник в ЕС.





«Блоку [ЕС] по-прежнему не хватает эффективного аппарата для обеспечения соблюдения этих мер, и он отстает в этом плане от США», — отмечается в материале.





Издание пишет, что анализ информации о торговле подтверждает, что «реальное воздействие в некоторых областях пока не соответствует тому, на что могли надеяться чиновники».





По словам источника агентства, несмотря на экспортные ограничения ЕС против, Россия все так же получает большинство необходимых ей товаров, благодаря реэкспорту из стран СНГ и Китая.





Подчеркивается, что Москве удалось заменить альтернативными вариантами большую долю нужной ей продукции. К ним относятся и высокотехнологичные товары, указывает Bloomberg.





25 февраля Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России. Ограничения были введены против 87 физических и 34 юридических лиц. Под санкции подпали Альфа-Банк, «Тинькофф», Росбанк, Общероссийский народный фронт и Фонд национального благосостояния.