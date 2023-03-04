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«Не дождетесь»: Шнуров опроверг слухи о своем отъезде из России
По словам музыканта, у него есть недвижимость только в Москве и Петербурге undefined
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«Не дождетесь»: Шнуров опроверг слухи о своем отъезде из России

По словам музыканта, у него есть недвижимость только в Москве и Петербурге

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в беседе с РБК опроверг данные о своем возможном отъезде из России. Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что музыкант уже оформляет иностранное гражданство и он, якобы, владеет недвижимостью в Швейцарии и Израиле.


«Могу ответить одним словом: «Не дождетесь». Я не собираюсь никуда уезжать из России», — сказал Шнуров.


Он также опроверг, что имеет какое-либо имущество за пределами страны. 


«У меня нет недвижимости нигде, кроме Москвы и Петербурга», — заявил Шнуров.


26 сентября 2022 года журналистка Ксения Собчак заявила, что музыкант Сергей Шнуров сейчас находится во Франции. Она опубликовала фото певца в местном кафе и заявила, что озадачена тем, что «настоящий патриот» находится во Франции, а не в Донбассе.


В марте того же года Шнуров выпустил клип на песню «Прощай, элита!». Он обвинил российских звезд в лицемерии и отметил, что сначала они снимались в патриотических клипах в поддержку властей, а после объявления военной операции РФ на Украине покинули Россию. 


Шнуров упомянул в песне и Собчак, которая в то время была в отпуске в Турции вместе с сыном.

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#миграция #сергей шнуров #музыканты #шнуров
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