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Шойгу обсудил со своими заместителями снабжение солдат военной техникой и боеприпасами в зоне СВО
Министр провел совещание в объединенной группировке войск, указали в ведомстве undefined
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Шойгу обсудил со своими заместителями снабжение солдат военной техникой и боеприпасами в зоне СВО

Министр провел совещание в объединенной группировке войск, указали в ведомстве

Глава Минобороны Сергей Шойгу провел совещание со своими заместителями в объединенной группировке войск. Сообщается, что он заслушал их доклады по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами. 


«Отдельное внимание Сергей Шойгу уделил организации боевой подготовки подразделений резерва, военно-политической работы и другими видами всестороннего обеспечения войск», — говорится в сообщении Минобороны. 


Ранее Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении.


Шойгу заслушал доклад командующего группировкой Рустама Мурадова и офицеров штаба, оценил работу медицинских и тыловых подразделений.


Глава Минобороны также поблагодарил военных, служащих в зоне спецоперации, и вручил им государственные награды — ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».

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Минобороны опровергло слова Пригожина о блокировании поставок боеприпасов штурмовикам

В ведомстве указали на успехи российских войск, которые были бы невозможны без огневой поддержки 22 февраля 2023
Dailystorm - Минобороны опровергло слова Пригожина о блокировании поставок боеприпасов штурмовикам
#военная операция #минобороны рф #сергей шойгу #боеприпасы
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