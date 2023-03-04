Шойгу обсудил со своими заместителями снабжение солдат военной техникой и боеприпасами в зоне СВО

Глава Минобороны Сергей Шойгу провел совещание со своими заместителями в объединенной группировке войск. Сообщается, что он заслушал их доклады по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами.





«Отдельное внимание Сергей Шойгу уделил организации боевой подготовки подразделений резерва, военно-политической работы и другими видами всестороннего обеспечения войск», — говорится в сообщении Минобороны.





Ранее Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении.





Шойгу заслушал доклад командующего группировкой Рустама Мурадова и офицеров штаба, оценил работу медицинских и тыловых подразделений.





Глава Минобороны также поблагодарил военных, служащих в зоне спецоперации, и вручил им государственные награды — ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».