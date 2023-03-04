Новости
Новости
St
Участвующие в СВО братья мальчика из Брянской области рассказали, что гордятся им
Они служат артиллеристами undefined
Новости

Участвующие в СВО братья мальчика из Брянской области рассказали, что гордятся им

Они служат артиллеристами

Минобороны России опубликовало комментарий старших братьев мальчика Федора из Брянской области, который спас двух девочек во время атаки диверсантов. Молодые люди служат на территории Донбасса в артиллерии, отмечает ведомство.


«Гордость за брата, что так поступил, не растерялся. Он ребенок просто. Получилось так, что в данный момент никто не знает, как себя поведет в таком случае. Он тихий и спокойный. Нормальный, как и все дети», — сказали братья Федора.


Ранее глава Брянской области Александр Богомаз пообещал приобрести дом для многодетной семьи.


2 марта диверсанты проникли на территорию Климовского района Брянской области и напали на села Любечане и Сушаны. Они застрелили мужчину 1966 года рождения и обстреляли машину, убив водителя и ранив 10-летнего Федора.


По данным СМИ, ребенок получил ранение в грудь. Тем не менее он помог выбраться из обстрелянной машины двум девочкам и сказал им спрятаться в лесу.


Позднее ребенка прооперировали. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина ребенок был награжден ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#брянская область #сво #диверсанты
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»