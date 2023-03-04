Участвующие в СВО братья мальчика из Брянской области рассказали, что гордятся им

Минобороны России опубликовало комментарий старших братьев мальчика Федора из Брянской области, который спас двух девочек во время атаки диверсантов. Молодые люди служат на территории Донбасса в артиллерии, отмечает ведомство.





«Гордость за брата, что так поступил, не растерялся. Он ребенок просто. Получилось так, что в данный момент никто не знает, как себя поведет в таком случае. Он тихий и спокойный. Нормальный, как и все дети», — сказали братья Федора.





Ранее глава Брянской области Александр Богомаз пообещал приобрести дом для многодетной семьи.





2 марта диверсанты проникли на территорию Климовского района Брянской области и напали на села Любечане и Сушаны. Они застрелили мужчину 1966 года рождения и обстреляли машину, убив водителя и ранив 10-летнего Федора.





По данным СМИ, ребенок получил ранение в грудь. Тем не менее он помог выбраться из обстрелянной машины двум девочкам и сказал им спрятаться в лесу.





Позднее ребенка прооперировали. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина ребенок был награжден ведомственной медалью «Доблесть и отвага».