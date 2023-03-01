Минобороны рассказало о сбитых шести украинских беспилотниках, атаковавших Крым

Минобороны РФ ранее официально подтвердило информацию о попытках ударов Киева по объектам гражданской инфраструктуры Краснодарского края и Республики Адыгея. ВСУ планировали атаковать цели в ночь на 28 февраля, уточнили в российском оборонном ведомстве.





Сообщалось, что два беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета. Один из них упал в поле, другой тоже не нанес ущерба гражданским объектам, которые собирался атаковать противник.





Всего 28 февраля в пяти регионах России за сутки произошли атаки беспилотников. О них сообщили в Адыгее, Белгороде и Брянской области, а также в Туапсе Краснодарского края и в Подмосковье.