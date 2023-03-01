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Путин 2 марта посетит центр «Машук» в Пятигорске и откроет Год педагога и наставника
Миссия 2023 года — признать особый статус педагогических работников undefined
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Путин 2 марта посетит центр «Машук» в Пятигорске и откроет Год педагога и наставника

Миссия 2023 года — признать особый статус педагогических работников

Президент России Владимир Путин 2 марта посетит центр знаний «Машук» в Пятигорске и откроет Год педагога и наставника. Миссия 2023 года — признать особый статус педагогических работников. Глава государства также встретится с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.


2 марта состоится рабочая поездка президента в Северо-Кавказский федеральный округ, сообщает пресс-служба Кремля. Путин будет участвовать в церемонии открытия Года педагога и наставника, которая пройдет в центре знаний «Машук».


«Президент вручит государственные награды педагогам, воспитавшим учеников, получивших звание Героя РФ во время выполнения боевых задач в Чеченской Республике, Сирии и в ходе специальной военной операции на Украине», — рассказали в Кремле.


Путин также пообщается с участниками образовательной программы «Школа наставника» и встретится с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.


Президент России в октябре 2021 года объявил 2023-й Годом педагога и наставника в стране. В этом году исполняется 200 лет со дня рождения основоположника научной педагогики в России Константина Ушинского.

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Путин объявил 2023-й Годом учителя в России

В этом году исполняется 200 лет со дня рождения основоположника научной педагогики в стране Константина Ушинского 5 октября 2021
Dailystorm - Путин объявил 2023-й Годом учителя в России
#кремль #кавказ #путин
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