Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия передала США ноту о приостановке участия в ракетном договоре СНВ-3

Россия передала США официальную ноту о приостановке участия страны в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков, допустив возможность продолжения контактов РФ с США по этому вопросу.





«Мы вчера передали официальную ноту американской стороне, в которой отфиксировали, что выполнение ДСНВ приостанавливается, но при этом его центральные положения — ограничения по количествам соответствующих систем — будут нами соблюдаться», — сказал Рябков.





Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия РФ в договоре СНВ-3. Закон вступил в силу со дня опубликования, решение о возобновлении участия РФ в договоре примет российский лидер.





21 февраля Путин заявил о том, что Россия приостанавливает свое участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Глава государства подчеркнул, что речь идет именно о приостановке участия, а не о полном выходе страны из договора.





Договор СНВ-3 между Россией и США был заключен в 2010 году, срок его действия составлял 10 лет и предусматривал сокращение сторонами развернутых ядерных боезарядов до 1500 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700.





Действие договора истекало 5 февраля 2021 года, однако незадолго до этого Москва и Вашингтон продлили СНВ-3 на пять лет — до 5 февраля 2026 года.