Собянин объявил о бесплатном входе на станции Большой кольцевой линии московского метро

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вход на станции Большой кольцевой линии московского метро (БКЛ) будет бесплатным для пассажиров в течение пяти дней. Градоначальник назвал БКЛ самым большим и трудным проектом за историю метростроения.





«Мы проделали колоссальную работу — достроили крупнейшее в мире кольцо — и хотим, чтобы каждый пассажир мог оценить его удобство», — написал Собянин в своем Telegram-канале.





1 марта в Москве полностью запустили движение по БКЛ, открыв последний участок кольца. Он включал девять станций: «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская». Общая протяженность Большой кольцевой линии — 70 километров (31 станция и три электродепо).





Президент России Владимир Путин и мэр Сергей Собянин дали старт движению по Большой кольцевой линии метро. Глава государства принимал участие в церемонии открытия по видеосвязи.





Путин назвал БКЛ очень нужным для города проектом, который был реализован благодаря руководству столицы во главе с Собяниным. Президент напомнил, что Москва уделяет пристальное внимание развитию инфраструктуры и добивается успеха в этом. «По своей протяженности 70-километровая БКЛ стала крупнейшим в мире подземным метрокольцом, обогнав и наших друзей в Китае», — отметил Путин.