Новости
Новости
St
Собянин объявил о бесплатном входе на станции Большой кольцевой линии московского метро
Мэр назвал БКЛ самым большим и трудным проектом за историю метростроения undefined
Новости

Собянин объявил о бесплатном входе на станции Большой кольцевой линии московского метро

Мэр назвал БКЛ самым большим и трудным проектом за историю метростроения

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вход на станции Большой кольцевой линии московского метро (БКЛ) будет бесплатным для пассажиров в течение пяти дней. Градоначальник назвал БКЛ самым большим и трудным проектом за историю метростроения.


«Мы проделали колоссальную работу — достроили крупнейшее в мире кольцо — и хотим, чтобы каждый пассажир мог оценить его удобство», — написал Собянин в своем Telegram-канале.


1 марта в Москве полностью запустили движение по БКЛ, открыв последний участок кольца. Он включал девять станций: «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская». Общая протяженность Большой кольцевой линии — 70 километров (31 станция и три электродепо).


Президент России Владимир Путин и мэр Сергей Собянин дали старт движению по Большой кольцевой линии метро. Глава государства принимал участие в церемонии открытия по видеосвязи.


Путин назвал БКЛ очень нужным для города проектом, который был реализован благодаря руководству столицы во главе с Собяниным. Президент напомнил, что Москва уделяет пристальное внимание развитию инфраструктуры и добивается успеха в этом. «По своей протяженности 70-километровая БКЛ стала крупнейшим в мире подземным метрокольцом, обогнав и наших друзей в Китае», — отметил Путин.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Путин и Собянин запустили Большую кольцевую линию московского метро

Длина БКЛ — 70 километров, она насчитывает 31 станцию 1 марта 2023
Dailystorm - Путин и Собянин запустили Большую кольцевую линию московского метро

Свадебная церемония впервые прошла в движущемся поезде столичного метрополитена на открывшейся Большой кольцевой линии, передает РИА Новости. «Каждая пара хочет сделать свой праздник незабываемым, и московский транспорт помогает устроить такой день: мы продолжаем предоставлять площадки для регистрации брака в рамках проекта мэра Москвы Сергея Собянина «Новые адреса счастья», — сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.


Он уточнил, что в вагоне звучал марш Мендельсона, а гостями стали не только близкие пары, но и обычные пассажиры. Церемония длилась от «Варшавской» до «Сокольников». Затем молодоженам провели экскурсию в депо «Замоскворецкое».


Сам Собянин считает, что открытие БКЛ — историческое событие для транспортной системы столицы. БКЛ станет «новым сердцем транспортной системы Москвы, которое объединит МЦД, МЦК и линии метро в единую транспортную систему», добавил градоначальник. Он отметил, что на этот проект «работала вся экономика и весь потенциал города Москвы».


БКЛ соединила все радиальные ветки на расстоянии до 10 километров от существующей Кольцевой линии. Ожидается, что с запуском всего Большого кольца на многих маршрутах столицы экономия времени составит 35-45 минут. Строительство первого участка БКЛ началось в 2011 году. Первый участок линии от «Петровского парка» до «Делового центра» открылся в феврале 2018 года.

#москва #сергей собянин #метро #оплата проезда
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»