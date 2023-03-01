Собянин объявил о бесплатном входе на станции Большой кольцевой линии московского метро

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вход на станции Большой кольцевой линии московского метро (БКЛ) будет бесплатным для пассажиров в течение пяти дней. Градоначальник назвал БКЛ самым большим и трудным проектом за историю метростроения.
«Мы проделали колоссальную работу — достроили крупнейшее в мире кольцо — и хотим, чтобы каждый пассажир мог оценить его удобство», — написал Собянин в своем Telegram-канале.
1 марта в Москве полностью запустили движение по БКЛ, открыв последний участок кольца. Он включал девять станций: «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская». Общая протяженность Большой кольцевой линии — 70 километров (31 станция и три электродепо).
Президент России Владимир Путин и мэр Сергей Собянин дали старт движению по Большой кольцевой линии метро. Глава государства принимал участие в церемонии открытия по видеосвязи.
Путин назвал БКЛ очень нужным для города проектом, который был реализован благодаря руководству столицы во главе с Собяниным. Президент напомнил, что Москва уделяет пристальное внимание развитию инфраструктуры и добивается успеха в этом. «По своей протяженности 70-километровая БКЛ стала крупнейшим в мире подземным метрокольцом, обогнав и наших друзей в Китае», — отметил Путин.
Свадебная церемония впервые прошла в движущемся поезде столичного метрополитена на открывшейся Большой кольцевой линии, передает РИА Новости. «Каждая пара хочет сделать свой праздник незабываемым, и московский транспорт помогает устроить такой день: мы продолжаем предоставлять площадки для регистрации брака в рамках проекта мэра Москвы Сергея Собянина «Новые адреса счастья», — сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он уточнил, что в вагоне звучал марш Мендельсона, а гостями стали не только близкие пары, но и обычные пассажиры. Церемония длилась от «Варшавской» до «Сокольников». Затем молодоженам провели экскурсию в депо «Замоскворецкое».
Сам Собянин считает, что открытие БКЛ — историческое событие для транспортной системы столицы. БКЛ станет «новым сердцем транспортной системы Москвы, которое объединит МЦД, МЦК и линии метро в единую транспортную систему», добавил градоначальник. Он отметил, что на этот проект «работала вся экономика и весь потенциал города Москвы».
БКЛ соединила все радиальные ветки на расстоянии до 10 километров от существующей Кольцевой линии. Ожидается, что с запуском всего Большого кольца на многих маршрутах столицы экономия времени составит 35-45 минут. Строительство первого участка БКЛ началось в 2011 году. Первый участок линии от «Петровского парка» до «Делового центра» открылся в феврале 2018 года.