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Путин и Собянин запустили Большую кольцевую линию московского метро
Длина БКЛ — 70 километров, она насчитывает 31 станцию undefined
Новости

Путин и Собянин запустили Большую кольцевую линию московского метро

Длина БКЛ — 70 километров, она насчитывает 31 станцию

Президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным дали старт движению по Большой кольцевой линии метро. Запуск прошел в режиме видеосвязи с участием Собянина, сотрудников метрополитена и метростроевцев.


«И по традиции прошу вашего разрешения на пуск Большого кольца метро», — сказал Собянин.


«Как вы думаете, какой будет ответ? Разрешаю! С Богом!» — ответил ему президент, на что Собянин заявил: «Поехали, ребята!»

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Президент по видеосвязи поздравил москвичей и жителей Подмосковья с запуском БКЛ. Путин отметил, что готовится к встрече с главой КНР, хочет показать ему московскую подземку.


Путин назвал БКЛ очень нужным для города проектом, который был реализован благодаря руководству столицы во главе с Собяниным. Глава государства подчеркнул, что Москва уделяет пристальное внимание развитию инфраструктуры и добивается успеха в этом.


1 марта в эксплуатацию ввели девять последних станций БКЛ. Это «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская».


Строительство БКЛ стало крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире проектов метростроения, реализованных за последние десятилетия. Новая линия метро имеет протяженность 70 километров и насчитывает 31 станцию и три электродепо.


Строительство первого участка Большой кольцевой линии началось в ноябре 2011 года от станции «Деловой центр» до «Петровского парка», которые открылись в 2014-м и 2018 году соответственно.

#сергей собянин #общественный транспорт #метро #владимир путин
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