Путин и Собянин запустили Большую кольцевую линию московского метро

Президент по видеосвязи поздравил москвичей и жителей Подмосковья с запуском БКЛ. Путин отметил, что готовится к встрече с главой КНР, хочет показать ему московскую подземку.





Путин назвал БКЛ очень нужным для города проектом, который был реализован благодаря руководству столицы во главе с Собяниным. Глава государства подчеркнул, что Москва уделяет пристальное внимание развитию инфраструктуры и добивается успеха в этом.





1 марта в эксплуатацию ввели девять последних станций БКЛ. Это «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская».





Строительство БКЛ стало крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире проектов метростроения, реализованных за последние десятилетия. Новая линия метро имеет протяженность 70 километров и насчитывает 31 станцию и три электродепо.





Строительство первого участка Большой кольцевой линии началось в ноябре 2011 года от станции «Деловой центр» до «Петровского парка», которые открылись в 2014-м и 2018 году соответственно.