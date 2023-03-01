В Кремле прокомментировали инцидент с вывешиванием флагов Украины в РУДН

Кремль выяснит детали инцидента с украинским флагом в Российском университете дружбы народов (РУДН), который вывесили в рамках выставки. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что флаг Украины — это символ режима, который поддерживает националистов, воюющих против России.





«В любом случае сейчас для нас все-таки главным образом это флаг де-факто того самого режима, который поддерживает националистов и с которым сейчас мы воюем, против которого мы ведем специальную военную операцию», — сказал официальный представитель Кремля.





При этом Песков заметил, что в этом инциденте следует выяснить детали, в частности, «кто именно вывешивал эти флаги, что это было за мероприятие».





Пресс-секретарь главы государства полагает, что в данном случае для начала необходимо «связаться с Минобром и выяснить обстоятельства этой ситуации — и понять, что там произошло на самом деле».