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В Кремле прокомментировали инцидент с вывешиванием флагов Украины в РУДН
Это флаг режима, который поддерживает националистов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков undefined
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В Кремле прокомментировали инцидент с вывешиванием флагов Украины в РУДН

Это флаг режима, который поддерживает националистов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Кремль выяснит детали инцидента с украинским флагом в Российском университете дружбы народов (РУДН), который вывесили в рамках выставки. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что флаг Украины — это символ режима, который поддерживает националистов, воюющих против России.


«В любом случае сейчас для нас все-таки главным образом это флаг де-факто того самого режима, который поддерживает националистов и с которым сейчас мы воюем, против которого мы ведем специальную военную операцию», — сказал официальный представитель Кремля.


При этом Песков заметил, что в этом инциденте следует выяснить детали, в частности, «кто именно вывешивал эти флаги, что это было за мероприятие».


Пресс-секретарь главы государства полагает, что в данном случае для начала необходимо «связаться с Минобром и выяснить обстоятельства этой ситуации — и понять, что там произошло на самом деле».

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Минобрнауки назначило проверку из-за вывешивания украинских флагов в РУДН

Ранее в студсовете вуза рассказали, что это было сделано в рамках выставки земляческих организаций 1 марта 2023
Dailystorm - Минобрнауки назначило проверку из-за вывешивания украинских флагов в РУДН

Фото и видео с флагами Украины в РУДН ранее появились в соцсетях. Флаги в вузе развесили в рамках тематической выставки землячеств. В мероприятии принимали участие и студенты с Украины. Кроме них были задействованы молодые люди из Грузии, Молдовы, Черногории, Сербии, Кипра и Греции.


В студенческом совете вуза сообщили, что реакция из-за украинских флагов «не порождает никаких эмоций, кроме ужаса и непонимания». Использование флагов было данью традиции, это отражало позицию взаимоуважения народов разных стран, отметили 28 февраля студенты в открытом письме.


После инцидента замглавы Минобрнауки Константин Могилевский заявил РИА Новости, что ведомство проведет в РУДН служебную проверку. По ее результатам виновные понесут наказание, заверил чиновник.


Замглавы ведомства также сообщил ТАСС, что вывешивание в университете флага страны, «во главе которого — неонацистский режим, недопустимо». Однако Могилевский призвал поддерживать украинских студентов, поскольку они, по мнению чиновника, находятся в непростой ситуации.

#рудн #песков #украина #флаг
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