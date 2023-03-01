Парламент Финляндии одобрил членство страны в НАТО

Парламент Финляндии одобрил внесенный правительством законопроект о вступлении страны в НАТО. Трансляция заседания велась на официальном сайте законодательного органа. За одобрение соглашения проголосовали 184 депутата, семь высказались против и еще один парламентарий воздержался.





Для окончательной ратификации данного законопроекта необходимо его утверждение лично президентом республики — Саули Ниинисте.





Послы Финляндии и Швеции при НАТО Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф официально вручили генсеку альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление государств в организацию 18 мая. Столтенберг приветствовал подачу заявок и гарантировал скорейшее решение всех вопросов.





28 июня канцелярия президента Финляндии Саули Ниинисте сообщила, что Турция поддержит членство его страны и Швеции в НАТО. Все стороны подписали совместное заявление после переговоров в столице Испании.





Финляндия и Швеция еще не вступили в альянс, так как не выполнили свои обязательства перед Анкарой. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее отметил, что не одобрит вступление этих стран в НАТО, пока не будут выполнены все договоренности сторон.





На текущий момент заявки Швеции и Финляндии не ратифицировали лишь две страны из 30 — Венгрия и Турция. Ожидается, что переговоры с Турцией о ратификации заявок возобновятся в ближайшие недели.