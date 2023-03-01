РБК: Автодилер «Авилон» намерен купить завод Volkswagen в Калуге

Автодилер «Авилон» является основным претендентом на покупку завода немецкого концерна Volkswagen в Калуге. Об этом пишет РБК, ссылаясь на два источника, знакомых с ходом переговоров. Один из них утверждает, что финальное согласование сделки запланировано на 3 марта.





В третьем квартале 2022 года в Volkswagen не исключили продажу части активов в России. В феврале «Коммерсантъ» писал, что покупкой завода в Калуге заинтересована АФК «Система».





Отмечалось, что к сделке также привлечена компания из Казахстана Allur. Она в том числе занимается выпуском автомобилей и имеет китайских акционеров, связанных с выпуском Volkswagen в КНР. По словам источников издания, площадку намерены перезапустить, сохранив модели VW или близкие к ним машины.





Тогда в российском отделении компании Volkswagen «Фольксваген Груп Рус» заявили изданию, что постоянно следят за ситуацией и рассматривают различные сценарии. «Один из возможных вариантов — это продажа активов «Фольксваген Груп Рус» третьей стороне. Тем не менее никакого решения по этому поводу не принято», — указывалось в сообщении компании. Но, по сведениям источников РБК, корпорация в итоге отказалась от сделки с АФК «Система».