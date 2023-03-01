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РБК: Автодилер «Авилон» намерен купить завод Volkswagen в Калуге
Предприятие приостановило работу год назад после начала спецоперации России на Украине undefined
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РБК: Автодилер «Авилон» намерен купить завод Volkswagen в Калуге

Предприятие приостановило работу год назад после начала спецоперации России на Украине

Автодилер «Авилон» является основным претендентом на покупку завода немецкого концерна Volkswagen в Калуге. Об этом пишет РБК, ссылаясь на два источника, знакомых с ходом переговоров. Один из них утверждает, что финальное согласование сделки запланировано на 3 марта.


В третьем квартале 2022 года в Volkswagen не исключили продажу части активов в России. В феврале «Коммерсантъ» писал, что покупкой завода в Калуге заинтересована АФК «Система».


Отмечалось, что к сделке также привлечена компания из Казахстана Allur. Она в том числе занимается выпуском автомобилей и имеет китайских акционеров, связанных с выпуском Volkswagen в КНР. По словам источников издания, площадку намерены перезапустить, сохранив модели VW или близкие к ним машины.


Тогда в российском отделении компании Volkswagen «Фольксваген Груп Рус» заявили изданию, что постоянно следят за ситуацией и рассматривают различные сценарии. «Один из возможных вариантов — это продажа активов «Фольксваген Груп Рус» третьей стороне. Тем не менее никакого решения по этому поводу не принято», — указывалось в сообщении компании. Но, по сведениям источников РБК, корпорация в итоге отказалась от сделки с АФК «Система».

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BMW и Volkswagen приостановили работу заводов в Европе

Образовался дефицит деталей, без которых производство авто стало невозможным 16 марта 2022
Dailystorm - BMW и Volkswagen приостановили работу заводов в Европе

Завод Volkswagen в Калуге запустили в 2007 году в режиме крупноузловой сборки. Спустя два года предприятие заработало по полному циклу. Его мощность — 225 тысяч автомобилей в год. В 2021 году было выпущено 118 тысяч машин. На заводе производились модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid.


3 марта сборка автомобилей Skoda и Volkswagen оказалась приостановлена на заводах в Нижнем Новгороде и Калуге на фоне спецоперации на Украине и в связи с нарушениями логистических цепочек. В этот день немецкий концерн объявил и о прекращении поставок машин из-за рубежа.

#автомобили #авилон #калуга #завод
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