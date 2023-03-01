«Московскую Масленицу» насыщенно встретили у метро «Отрадное»

На фестивале можно было отведать блинов с разнообразными начинками. Каждый гость мог погрузиться в атмосферу истинного праздника, забыть о суете — это и есть Масленица по-московски.





На площадке был представлен огромный выбор товаров от отечественных производителей, в том числе сладости и аксессуары для дома. Для маленьких посетителей и их родителей на площадке также работали бесплатная карусель, каток с раздевалками и пунктом проката.





«Здесь все очень классно организовано, для детей очень много интересных занятий. Мы уже покатались на аттракционе — дети в восторге, довольные. Когда проходят какие-либо мероприятия, мы с детьми всегда приходим», — рассказывала одна из посетительниц.





На фестивале также проходили спортивные мероприятия по случаю Масленицы. Кроме того, дети и взрослые участвовали в мастер-классах, учились основам художественной росписи и ткачества.





Фестиваль «Московская Масленица» длился целую неделю. Подробнее о нем вы можете почитать на сайте «Московских сезонов».