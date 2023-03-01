Белоруссия разрешит безвизовый въезд для граждан Польши со 2 марта

Граждане Польши смогут въезжать в Белоруссию без виз через все пункты пропуска на границе с ЕС. Об этом заявила пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии, уточнив, что это нововведение будет действовать в республике с 00 часов 2 марта по 31 декабря включительно.





«Учитывая высокий запрос на белорусский «безвиз», руководством страны принято решение о разрешении безвизового въезда для граждан Польши во всех белорусских пунктах пропуска на границе с ЕС», — говорится в сообщении.





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