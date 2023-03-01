Парламент Израиля одобрил законопроект о смертной казни для террористов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что парламент страны одобрил в предварительном чтении законопроект о введении смертной казни для террористов. Политик ранее говорил, что инициатива направлена на укрепление безопасности.





«Мы утвердили в кнессете [парламенте] закон о смертной казни для террористов», — написал в своем Telegram-канале Нетаньяху.





26 февраля инициативу одобрила комиссия правительства Израиля по законодательству.





Автор законопроекта — депутат от ультраправой партии «Еврейская сила» Лимор Сон Хар-Мелех. Издание The Jerusalem Post писало, что, согласно проекту закона, смертная казнь грозит лицу, которое умышленно или равнодушно убивает гражданина Израиля, «из расистских мотивов или ненависти к определенным гражданам… и с целью нанесения вреда Государству Израиль и возрождению еврейского народа на его родине».





В инициативе также указано, что ее цель — отсечь террор от его источника и «создать мощные меры сдерживания». Авторы заявили, что сейчас террористы «выходят на свободу, отбыв половину тюремного срока».





В Израиле смертная казнь действует за государственную измену, геноцид, а также преступления против еврейского народа во время войны.