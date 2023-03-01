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Министр транспорта Греции подал в отставку после железнодорожной катастрофы, в которой погибли 36 человек
Чиновник выразил сожаление, что усилия по изменению состояния железной дороги не предотвратили ​​аварию undefined
Новости

Министр транспорта Греции подал в отставку после железнодорожной катастрофы, в которой погибли 36 человек

Чиновник выразил сожаление, что усилия по изменению состояния железной дороги не предотвратили ​​аварию

Министр транспорта и инфраструктуры Греции Костас Караманлис подал в отставку после столкновения двух поездов, в результате которого погибли 36 человек. Заявление чиновника распространила пресс-служба греческого правительства, указав, что он берет на себя политическую ответственность.


«Я несколько лет занимаюсь политикой, но считаю необходимым элементом нашей демократии, чтобы граждане нашей страны доверяли политической системе. Это называется политической ответственностью. По этой причине я ухожу в отставку с поста министра инфраструктуры и транспорта», — сказал Караманлис.


По словам чиновника, он считает своим долгом уйти в отставку в качестве минимального знака уважения памяти людей, которые погибли, и «взять на себя ответственность за давние ошибки Греции и политической системы».


Караманлис уточнил, что правительство страны получило данную железную дорогу в том состоянии, которое «не соответствует XXI веку». Он также сообщил, что после трагедии не получится жить так, как будто этого не было.


«За эти 3,5 года мы приложили все усилия, чтобы улучшить эту реальность. К сожалению, этих усилий оказалось недостаточно, чтобы предотвратить такую ​​аварию. И это очень тяжело для всех нас и для меня лично», — заявил он.


Помимо этого, Караманлис выразил соболезнования семьям, чьи близкие стали жертвами катастрофы.


Около полуночи 1 марта между Афинами и Салониками столкнулись два поезда — грузовой и пассажирский, оказавшиеся на одном пути. По данным экстренных служб Греции, в результате инцидента погибли 36 человек, но число жертв может увеличиться. Ранения получили порядка 130 человек.

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#происшествие #авария #министр #греция #в мире
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