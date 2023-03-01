Чиков заявил, что суды взыскали с Минобороны РФ почти пять миллионов рублей по делу срочника-самоубийцы

Российские суды взыскали с Минобороны 4,8 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу семьи погибшего в Приморском крае 18-летнего срочника. Об этом сообщил правозащитник Павел Чиков, указав, что молодой человек совершил самоубийство после издевательств.





«Сегодня Пресненский районный суд Москвы взыскал 1,8 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу отца и сестры рядового срочной службы», — написал Чиков в своем Telegram-канале.





Ранее, уточнил правозащитник, Уссурийский гарнизонный военный суд взыскал с оборонного ведомства страны три миллиона рублей в качестве компенсации в пользу других близких погибшего — матери и двух сестер.





Административное расследование пришло к выводу, что это самоубийство было спровоцировано «нервно-психологическим срывом, вызванным физическим и моральным давлением в виде побоев» со стороны старшего лейтенанта.





Рядовой срочной службы совершил самоубийство 29 марта 2019 года. Тело молодого человека обнаружили на следующий день недалеко от полевого лагеря. В исковом заявлении потерпевшие отметили, что смерть близкого человека нанесла им глубокую психологическую травму.





По словам Чикова, в ноябре того же года Уссурийский гарнизонный военный суд признал офицера, ставшего причиной самоубийства солдата, виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к шести годам лишения свободы.