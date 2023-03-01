Новости
Новости
St
Чиков заявил, что суды взыскали с Минобороны РФ почти пять миллионов рублей по делу срочника-самоубийцы
Причиной суицида назвали нервно-психологический срыв, вызванный издевательствами со стороны командира взвода undefined
Новости

Чиков заявил, что суды взыскали с Минобороны РФ почти пять миллионов рублей по делу срочника-самоубийцы

Причиной суицида назвали нервно-психологический срыв, вызванный издевательствами со стороны командира взвода

Российские суды взыскали с Минобороны 4,8 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу семьи погибшего в Приморском крае 18-летнего срочника. Об этом сообщил правозащитник Павел Чиков, указав, что молодой человек совершил самоубийство после издевательств.


«Сегодня Пресненский районный суд Москвы взыскал 1,8 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу отца и сестры рядового срочной службы», — написал Чиков в своем Telegram-канале.


Ранее, уточнил правозащитник, Уссурийский гарнизонный военный суд взыскал с оборонного ведомства страны три миллиона рублей в качестве компенсации в пользу других близких погибшего — матери и двух сестер.


Административное расследование пришло к выводу, что это самоубийство было спровоцировано «нервно-психологическим срывом, вызванным физическим и моральным давлением в виде побоев» со стороны старшего лейтенанта.


Рядовой срочной службы совершил самоубийство 29 марта 2019 года. Тело молодого человека обнаружили на следующий день недалеко от полевого лагеря. В исковом заявлении потерпевшие отметили, что смерть близкого человека нанесла им глубокую психологическую травму.


По словам Чикова, в ноябре того же года Уссурийский гарнизонный военный суд признал офицера, ставшего причиной самоубийства солдата, виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к шести годам лишения свободы.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#солдат-срочник #минобороны рф #рф #суд #самоубийство #чиков #армия
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»