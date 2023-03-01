СКР расследует привлечение украинскими националистами подростков к вооруженному конфликту

Следственный комитет России сообщил о расследовании дела о привлечении несовершеннолетних к вооруженному конфликту националистическими формированиями Украины. Российские правоохранители заявили, что автобус с несовершеннолетними был замечен в районе города Артемовска.





Детей привлекают к участию в конфликте националистические подразделения Украины, находящиеся на линии боевого соприкосновения, отметили российские следователи, указав на появление автобуса с несовершеннолетними в Артемовске.





В СКР подчеркнули, что использование детей в вооруженных конфликтах нарушает нормы международного права.





«Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — цитирует заявление ведомства ТАСС.





Ранее, 1 марта, советник украинского президента по экономике Александр Роднянский допустил, что подразделения Вооруженных сил Украины при необходимости могут отступить из Артемовска. Бои за этот город продолжаются уже несколько месяцев.