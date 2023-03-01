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СКР расследует привлечение украинскими националистами подростков к вооруженному конфликту
Правоохранители заявили, что автобус с несовершеннолетними заметили в районе Артемовска undefined
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СКР расследует привлечение украинскими националистами подростков к вооруженному конфликту

Правоохранители заявили, что автобус с несовершеннолетними заметили в районе Артемовска

Следственный комитет России сообщил о расследовании дела о привлечении несовершеннолетних к вооруженному конфликту националистическими формированиями Украины. Российские правоохранители заявили, что автобус с несовершеннолетними был замечен в районе города Артемовска.


Детей привлекают к участию в конфликте националистические подразделения Украины, находящиеся на линии боевого соприкосновения, отметили российские следователи, указав на появление автобуса с несовершеннолетними в Артемовске.


В СКР подчеркнули, что использование детей в вооруженных конфликтах нарушает нормы международного права.


«Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — цитирует заявление ведомства ТАСС.


Ранее, 1 марта, советник украинского президента по экономике Александр Роднянский допустил, что подразделения Вооруженных сил Украины при необходимости могут отступить из Артемовска. Бои за этот город продолжаются уже несколько месяцев.

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Советник Зеленского допустил уход ВСУ из Артемовска во избежание бессмысленных потерь

Представитель президента напомнил, что в боях за город участвуют силы ЧВК «Вагнер» 1 марта 2023
Dailystorm - Советник Зеленского допустил уход ВСУ из Артемовска во избежание бессмысленных потерь
#дети #украина #несовершеннолетние #скр
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