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В РПЦ прокомментировали госзакупки с бронированными иконами, напомнив о традициях Древней Руси
По мнению церкви, броня с ликами святых использовалась еще во времена первых правителей Древнерусского государства Фото: РИА Новости / Нина Зотина
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В РПЦ прокомментировали госзакупки с бронированными иконами, напомнив о традициях Древней Руси

По мнению церкви, броня с ликами святых использовалась еще во времена первых правителей Древнерусского государства

Фото: РИА Новости / Нина Зотина

Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе прокомментировал недавно появившуюся в Telegram-каналах информацию о закупке бронированных панелей с изображением икон. Он рассказал Daily Storm, что использование образов святых на шлемах — это традиция, идущая еще со времен русских князей. 


«На шлемы, которые тоже используются как броня, изображение икон наносилось. Поэтому никакого язычества тут нет, они не используются как обереги», — отметил Кипшидзе. 


В качестве примера он привел шлем князя Ярослава Всеволодовича. На древнерусском шлеме изображены образы Вседержителя, святых Георгия, Василия, Феодора и Архангела Михаила. Ученые датируют его второй половиной XII — первой половиной XIII веков.


Ранее информация о закупке бронированных панелей с изображением икон появилась в ряде СМИ и Telegram-каналах. Тогда хозяйственное управление МВД по Москве планировало закупить 111 защитных элементов с изображениями Архангела Михаила, Георгия Победоносца и Казанской иконы Божией Матери и молитвами.


Согласно техническому заданию, такая бронепанель должна обеспечивать защиту от осколков и выстрела из пистолета, а также быть устойчивой к высоким и низким температурам.

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#рпц #броня #кипшидзе #шлем #молитва #икона #казанская икона
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