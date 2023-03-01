В РПЦ прокомментировали госзакупки с бронированными иконами, напомнив о традициях Древней Руси

Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе прокомментировал недавно появившуюся в Telegram-каналах информацию о закупке бронированных панелей с изображением икон. Он рассказал Daily Storm, что использование образов святых на шлемах — это традиция, идущая еще со времен русских князей.





«На шлемы, которые тоже используются как броня, изображение икон наносилось. Поэтому никакого язычества тут нет, они не используются как обереги», — отметил Кипшидзе.





В качестве примера он привел шлем князя Ярослава Всеволодовича. На древнерусском шлеме изображены образы Вседержителя, святых Георгия, Василия, Феодора и Архангела Михаила. Ученые датируют его второй половиной XII — первой половиной XIII веков.





Ранее информация о закупке бронированных панелей с изображением икон появилась в ряде СМИ и Telegram-каналах. Тогда хозяйственное управление МВД по Москве планировало закупить 111 защитных элементов с изображениями Архангела Михаила, Георгия Победоносца и Казанской иконы Божией Матери и молитвами.





Согласно техническому заданию, такая бронепанель должна обеспечивать защиту от осколков и выстрела из пистолета, а также быть устойчивой к высоким и низким температурам.