В США одобрили законопроект о запрете TikTok

Комитет палаты представителей по иностранным делам Конгресса США одобрил законопроект, позволяющий президенту Джо Байдену запретить работу соцсети TikTok в Соединенных Штатах. Соответствующее решение приняли на голосовании, трансляция которого велась на сайте Конгресса.





Пакет поправок был принят большинством голосов членов комитета. Его поддержали 24 человека, еще 16 конгрессменов выступили против.





В декабре прошлого года в обе палаты Конгресса был внесен законопроект, предполагающий полный запрет на использование соцсети TikTok в США. Кроме того, было предложено ввести санкции против медиакомпаний, которые находятся под контролем России, Китая и ряда других государств.





Американские законодатели настаивают на запрете использования TikTok, так как соцсеть якобы могут использовать в своих интересах власти Китая. По их мнению, TikTok «ежедневно собирает данные о десятках миллионов американцев — детей и взрослых». Сам запрет предлагается ввести и в отношении компании ByteDance, которой принадлежит TikTok.





13 декабря губернатор американского штата Алабама Кей Айви запретила чиновникам использовать социальную сеть TikTok якобы из-за исходящей от Китая угрозы безопасности. Она напомнила, что эта соцсеть принадлежит китайской компании, поэтому данные американских пользователей TikTok при необходимости «могут быть переданы Коммунистической партии КНР».