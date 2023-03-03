Зеленского рассмешили слова президента Латвии о территориальной целостности Украины

После слов латвийского лидера Зеленский с иронией посмотрел на него и начал смеяться. Затем он снова сделал серьезное лицо. Отметим, что и сам Эгилс Левитс отреагировал на сказанное им с нескрываемой улыбкой.





3 марта Зеленский и Левитс прибыли во Львов, где возложили цветы к могилам бойцов ВСУ. Пресс-конференция по итогам встречи состоялась после подписания совместной декларации о поддержке европейской и евроатлантической интеграции Украины.





В ходе пресс-конференции украинский лидер отметил, что ВСУ испытывают дефицит боеприпасов, бронетехники и артиллерии, призвав Запад ускорить поставки вооружений. Он также выразил уверенность в том, что Украина все же «получит танковую армию».





27 февраля советник офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил опасение, что «без победы» над Россией страна исчезнет через несколько лет. По его словам, в этом случае «люди не вернутся, денег не будет» и никто не будет поддерживать страну, поэтому нужно «идти до победного финала».