Зеленского рассмешили слова президента Латвии о территориальной целостности Украины

Украинского лидера Владимира Зеленского рассмешили слова президента Латвии Эгилса Левитса о восстановлении территориальной целостности Украины. Это произошло в ходе пресс-конференции двух лидеров, видео с которой опубликовали на YouTube-канале офиса украинского президента.
«Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что только Украина может диктовать условия, на которых будет подписано мирное соглашение. Очевидно, что долгосрочный мир должен включать полную территориальную целостность Украины», — сказал Левитс.
После слов латвийского лидера Зеленский с иронией посмотрел на него и начал смеяться. Затем он снова сделал серьезное лицо. Отметим, что и сам Эгилс Левитс отреагировал на сказанное им с нескрываемой улыбкой.
3 марта Зеленский и Левитс прибыли во Львов, где возложили цветы к могилам бойцов ВСУ. Пресс-конференция по итогам встречи состоялась после подписания совместной декларации о поддержке европейской и евроатлантической интеграции Украины.
В ходе пресс-конференции украинский лидер отметил, что ВСУ испытывают дефицит боеприпасов, бронетехники и артиллерии, призвав Запад ускорить поставки вооружений. Он также выразил уверенность в том, что Украина все же «получит танковую армию».
27 февраля советник офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил опасение, что «без победы» над Россией страна исчезнет через несколько лет. По его словам, в этом случае «люди не вернутся, денег не будет» и никто не будет поддерживать страну, поэтому нужно «идти до победного финала».