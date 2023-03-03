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Reuters: ЕС введет санкции против КНР при подтверждении поставок оружия России
Источник агентства в институтах Евросоюза отметил, что «это будет последней красной линией» undefined
Новости

Reuters: ЕС введет санкции против КНР при подтверждении поставок оружия России

Источник агентства в институтах Евросоюза отметил, что «это будет последней красной линией»

Европейский союз намеревается ввести санкции против Китая, если получит подтверждение поставок Пекином вооружений в Россию. Об этом агентство Reuters сообщило со ссылкой на свой источник в институтах Евросоюза.


«Это будет последней красной линией, если Китай будет поставлять оружие России. ЕС ответит санкциями», цитирует агентство неназванного чиновника.


28 февраля госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США введут санкции против Китая, если он поможет России в рамках СВО. Он подчеркнул, что если КНР решит помогать РФ оружием, то отношения Пекина с США и другими странами столкнутся с «серьезными проблемами».


27 февраля Блинкен уже предупредил КНР о последствиях в случае поставок оружия РФ. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь тогда напомнил, что вооружения на поля сражений непрерывно экспортируют США.


Позже советник офиса президента Украины Михаил Подоляк также заявил, что Украине придется агрессивно отвечать Китаю или иным государствам, которые будут помогать России поставками вооружений. Отметим, что КНР уже неоднократно опровергала заявления Запада о поставках оружия РФ.

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#рф #спецоперация #ес #reuters #санкции #украина #китай
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